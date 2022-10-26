Останнім часом Україна активізувала співпрацю з Державою Ізраїль в оборонній сфері. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Усіх бентежать наші відносини. Усі хочуть теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Скажу чесно, я задоволений останніми днями тим, що ми почали працювати… Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний», – сказав глава Української держави, підкресливши, що присвячує багато часу тематиці відносин з ізраїльськими партнерами.

Зеленський зазначив, що наразі почали співпрацю українська та ізраїльська розвідки. Однак він відмовився деталізувати, як саме це відбувається.

Водночас президент розповів, що дані, передані Україні розвідкою Ізраїлю, підтвердили інформацію, яку вже мали українські розвідки. Зокрема глава держави уточнив, що йдеться про використання російською федерацією близько 400 іранських дронів проти цивільного населення Української держави. У цьому контексті Зеленський подякував Збройним силам України за збиття 60-70% дронів. Він також висловив співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок ворожих влучань.

Зазначимо, що офіційно Іран заперечує, що постачає Росії безпілотники. Водночас у вересні після першої масштабної атаки, яку Росія здійснила цими дронами, Україна вислала іранського посла. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати з Іраном дипломатичні відносини.