Українські розвідники детально дослідили іранський бойовий розвідувальний безпілотник Mohajer-6, який українська протиповітряна оборона збила у вересні над морем. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, виробник ретельно приховує іранське походження дрона.

Mohajer-6, який збили у вересні, розвідники розкрутили «буквально до останнього гвинтика». З’ясувалося, що дрон виготовили в лютому. Розвідники припускають, що це був один із перших його вильотів.

«Що одразу кинулося в очі – те, як іранський виробник приховував всі сліди, хто виготовив цей літальний апарат. Видали виробника написи англійською із граматичними помилками. Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну, який вони просто не помітили, зі зворотнього боку на платі нанесений», – йдеться в повідомленні.

Водночас начинка безпілотника – переважно іноземна. У дроні австрійський двигун, японські, китайські й американські камери. Це здебільшого побутові елементи, вони не вважаються військовими, але в ГУР розраховують, що інформація про їхнє походження дасть змогу ускладнити доступ Ірану до запчастин.

Піддослідний Mohajer-6 може надалі служити Збройним силам України, але для цього необхідно лише створити базу для управління.

Таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але Росія нечасто їх використовує. За приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.