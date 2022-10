Росія використовує іранські дрони для ударів по України. Окрім того, на території тимчасово окупованого Криму перебувають іранські фахівці, які допомагають російським військовим.

Про це з посиланням на речника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі заявила журналістка Кейтлін Дорнбос в Twitter.

«Речник РНБО Джон Кірбі підтверджує, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходяться в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх», – розповіла Дорнбос.

