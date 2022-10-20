У Білому домі підтвердили використання росіянами іранських дронів
Іранські фахівці допомагають військовим РФ на території окупованого Криму
Росія використовує іранські дрони для ударів по України. Окрім того, на території тимчасово окупованого Криму перебувають іранські фахівці, які допомагають російським військовим.
Про це з посиланням на речника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі заявила журналістка Кейтлін Дорнбос в Twitter.
«Речник РНБО Джон Кірбі підтверджує, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходяться в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх», – розповіла Дорнбос.
NSC spokesman John Kirby confirms Russia has been using Iranian drones across Ukraine with Iranian troops on the ground in Crimea helping Russian soldiers in deploying them.— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) October 20, 2022
За інформацією Washington Post, у четвер, 20 жовтня, у Білому домі заявили, що США має докази того, що іранські фахівці «безпосередньо діють» у Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру та цивільне населення України.
За словами Джона Кірбі, Іран скерував «відносно невелику кількість» персоналу до Криму для допомоги російським військам у запуску безпілотників іранського виробництва проти України.
Він зазначив, що адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Тегерана та шукатиме способи ускладнити Ірану продаж цієї зброї РФ.
Нагадаємо, у кінці серпня ЗМІ повідомили, що Росія отримала партію іранських дронів для війни в Україні. У жовтні також стало відомо, що росіяни почали використовувати ще один тип іранських безпілотників. Також Іран планує передати Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.