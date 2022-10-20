Росія використовує іранські дрони для ударів по України. Окрім того, на території тимчасово окупованого Криму перебувають іранські фахівці, які допомагають російським військовим.

Про це з посиланням на речника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі заявила журналістка Кейтлін Дорнбос в Twitter.

«Речник РНБО Джон Кірбі підтверджує, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходяться в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх», – розповіла Дорнбос.

NSC spokesman John Kirby confirms Russia has been using Iranian drones across Ukraine with Iranian troops on the ground in Crimea helping Russian soldiers in deploying them. — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) October 20, 2022

За інформацією Washington Post, у четвер, 20 жовтня, у Білому домі заявили, що США має докази того, що іранські фахівці «безпосередньо діють» у Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру та цивільне населення України.

За словами Джона Кірбі, Іран скерував «відносно невелику кількість» персоналу до Криму для допомоги російським військам у запуску безпілотників іранського виробництва проти України.

Він зазначив, що адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Тегерана та шукатиме способи ускладнити Ірану продаж цієї зброї РФ.

Нагадаємо, у кінці серпня ЗМІ повідомили, що Росія отримала партію іранських дронів для війни в Україні. У жовтні також стало відомо, що росіяни почали використовувати ще один тип іранських безпілотників. Також Іран планує передати Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.