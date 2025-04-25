Каплицю на кладовищі «Кальварія» просить збудувати Мукачівська греко-католицька єпархія

В Ужгороді під час громадських слухань не підтримали пропозицію Мукачівської греко-католицької єпархії про будівництво гарнізонного храму поблизу кладовища «Кальварія». Мешканці виступили проти зведення нової церкви у мікрорайоні, де вже є занедбані каплиці, які можна відреставрувати.

Протокол громадських слухань 10 квітня щодо змін до «Детального плану території, обмеженої вулицями Тихою, кладовищем “Кальварія”, вул. Кошицькою та Собранецькою», оприлюднили на сайті Ужгородської міської ради. Участь у слуханнях взяли 27 учасників.

На обговорення змін до містобудівної документації прийшов представник Мукачівської греко-католицької єпархії і попросив передбачити в ДПТ територію під будівництво гарнізонного храму. Він пояснив, що споруда матиме значення для сімей загиблих військових, похоронених на «Кальварії», і в ній постійно перебуватиме священник-психолог. Будівництво церкви підтримали депутати Ужгородської міської ради Валентин Штефаньо («Слуга народу») та Володимир Комарницький («Європейська солідарність»).

Натомість, мешканці житлового сектору поблизу кладовища зазначили, що зміни до детального плану не передбачають будівництва нового храму. Люди виступили проти зведення в мікрорайоні нових культових споруд, зазначивши, що в пішій доступності є достатня кількість будівель для задоволення потреб вірників Мукачівської греко-католицької єпархії.

Для вирішення спору під час розгляду змін до містобудівної документації на громадських слуханнях створили погоджувальну комісію. Проєкт змін до «Детального плану території, обмеженої вулицями Тихою, кладовищем “Кальварія”, вул. Кошицькою та Собранецькою» мають затвердити депутати Ужгородської міської ради.