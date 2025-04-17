Ужгородці прийшли на сесію 17 квітня з плакатами

Депутати Ужгородської міської ради не проголосували за тимчасову заборону на розробку та затвердження детальних планів територій міста. Рішення розглядали на сесії, у четвер, 17 квітня.

Документ, який забороняв розробляти та затверджувати ДПТ до завершення повноважень Ужгородської міської ради VIІІ скликання, на вимогу громадськості подали депутати Валентин Штефаньо («Слуга народу») та Віктор Качур («Батьківщина), однак рішення не набрало необхідної кількості голосів їх колег в сесійному залі.

Нагадаємо, 20 березня мешканці Ужгорода за добу зібрали необхідну кількість голосів під петицією за розробку нового генерального плану міста, перед цим відхиливши на громадських слуханням містобудівний документ, поданий міською радою. Під час сесії 17 квітня головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський розповів, що передав розробникам генплану 380 зауважень від громадськості, які мають виправити до 15 травня. Після цього документ зможуть подати на експертизу.

Після невдалого голосування за мораторій на розробку детальних планів міста, ужгородські депутати також не підтримали затвердження чотирьох ДПТ, які повторно виносилися на сесію міської ради.

Зазначимо, що детальний план території – це найперший документ для процедури проектування житлових масивив, будівель та об'єктів інфраструктури. Після затвердження детальні плани стають невід’ємними складовими генерального плану міста.