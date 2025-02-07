Проти нового генплану проголосували 183 мешканці міста

У п’ятницю, 7 лютого, в Ужгородській міській раді пройшли громадські слухання щодо змін до генерального плану міста, які розробляли фахівці науково-дослідного інституту «Дніпромісто» під керівництвом Олени Малишевої. Більшість з присутніх проголосували за відхилення документа.

Як повідомив ZAXID.NET головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський, за відхилення запропонованого проєкту містобудівної документації проголосували 183 мешканці міста.

«Більшість проголосувала за відхилення цього генерального плану і розроблення нових документів на основі актуальних вихідних даних, стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та оновленого історико-архітектурного плану обласного центру», – зазначив Олег Боршовський.

Пропозиції громадськості передадуть розробникам проєкту науково-дослідного інституту «Дніпромісто».

Додамо, що зміни до генерального плану Ужгорода вносять вперше з 2004 року. Обговорення документа тривало з 8 січня. За цей час активісти помітили, що нове планування обласного центру несе екологічні ризики та дозволить узаконити об’єкти, які вже збудовані в місті.