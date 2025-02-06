На думку авторів генплану, однією з найбільших проблем для міста є функціонування транспортної інфраструктури

Після внесення змін до генерального плану в Ужгороді можуть з’явитися нові транспортні розв’язки. Проєкт документу передбачає будівництво нового автовокзалу, реконструкцію мосту Масарика та зведення естакад над євроколією. Генплан розглянуть на громадських слуханнях 7 січня.

Зміни до генплану Ужгорода розробляли фахівці науково-дослідного інституту «Дніпромісто» під керівництвом Олени Малишевої. На думку авторів, однією з найбільших проблем для міста є функціонування транспортної інфраструктури. Через декілька років основні магістралі втратять свою пропускну спроможність, що призведе до великої кількості заторів і як наслідок до погіршення екології в обласному центрі.

Змінами до генплану запроєктована реконструкція з розширенням транспортного мосту ім. Томаша Масарика від існуючого кільця на площі Богдана Хмельницького до кільцевої розв’язки площі Захисників України. Для цього до мосту продовжать частину вулиці Закарпатської і влаштують підпірну стінку поруч з Ротарійським сквером.

В Ужгороді влаштують нову розв'язку в районі Ротарійського скверу. Фото ZAXID.NET

«За логікою це має бути кількасмугове асфальтове полотно з великими радіусами поворотів, щоб не уповільнювати рух – частина вулиці Митної та нова вулиця Закарпатська, прокладена замість колись вузької пішохідної паркової доріжки. Це все неможливо реалізувати без зменшення площі скверу та вирубування десятків дерев. Відповідно до цієї ж схеми затишний сквер на площі Лаборця теж заплановано перерізати прямою магістральною вулицею», – зазначила в колонці Varosh співавторка проєкту «Uzhhorod Modernism» Ліна Дегтярьова.

Дослідники звертають увагу, що перебудований міст Масарика матиме більше смуг для руху авто, але позбудеться пішохідного руху. Натомість для пішоходів запланували звести новий міст по осі площі Народної. Зауважимо, що у 2023 році будівництво нового пішохідного моста через річку Уж не було серед пріоритетних заходів, рекомендованих розробниками змін до генерального плану.

Для пішоходів запланували звести новий міст до площі Народної. Фото ZAXID.NET

Для збільшення пропускної спроможності ужгородських магістралей змінами до генплану передбачено будівництво кількох естакад через залізницю, де зараз встановлюють євроколію. Зокрема естакада може з’явитися на місці залізничного переїзду в створі вулиць Карпатської України – Мукачівської, а також між вулицями Романа Шухевича (колишня Лавріщева) і Павла Чубинського (район «П’яного ринку»). Ще одну естакаду над залізничною лінією з будівництвом дороги запроєктували між вулицями Болгарською і Тиводара Легоцького.

На місці залізничного переїзду в Ужгороді зведуть естакаду

Щоб розвантажити автовокзали на вулицях Станційній та Корятовича, проєкт генплану передбачає і будівництво приміської автостанції в районі ринку «Краснодонці» по вулиці Олександра Блистіва. Через майбутнє зведення аеропорту в Мукачеві, який за «Схемою планування території Закарпатської області» стане основним в регіоні, аеропорт «Ужгород» передбачено розвивати в існуючих межах для малої авіації, а також для екстрених служб області.