Перші 20 метрів євроколії встановили на вокзалі Ужгорода

У четвер, 11 квітня, в Ужгороді урочисто змонтували перші 20 м європейської колії до прикордонного Чопу. Старт будівництва залізниці єврозразка, яка сполучатиме Україну та Угорщину, розпочнеться незабаром, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Перший символічний прогін на пероні ужгородського вокзалу змонтували за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зазначимо, 11 квітня прем’єр-міністр також домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо запустити до кінця року пряме пасажирське сполучення «Київ – Кошице».

«Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у травні 2024 року. Завершити планують до кінця 2025 року. У перспективі для більшої зручності пасажирів та економії часу на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні», – повідомив Мирослав Білецький.

Загалом Україна побудує 22 км європейської колії від станції «Чоп» до перону залізничного вокзалу «Ужгород». Одноколійну залізничну ділянку завширшки 1435 мм встановлять всередині робочої широкої колії.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у 2024 році розпочнеться будівництво євроколії зі Скнилова до Мостиськ. Залізниця сполучатиме державний кордон між Польщею та Україною. Фінансувати будівництво буде Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Нове сполучення дозволить станції «Скнилів» стати міжнародним залізничним хабом.