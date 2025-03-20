Зміни до генплану Ужгорода не підтримали на громадських слуханнях

Ужгородці зібрали необхідну кількість голосів під петицією про розробку нового генплану міста. У документі, який має розглянути міська рада, вимагають відхилити редакцію генплану Ужгорода 2025 року, припинити співпрацю з його розробниками та оголосити прозору закупівлю містобудівної документації.

Петицію про розробку нового генерального плану Ужгорода 19 березня зареєстрував депутат міськради, військовий Олександр Волосянський. За добу вона набрала понад 380 голосів з 250 необхідних для її розгляду в мерії.

«Ми, мешканці міста Ужгорода, вимагаємо врахувати інтереси громади та невідкладно розробити і винести на найближчу сесію міської ради проєкт рішення щодо розробки нового проєкту змін до генерального плану міста та коригування історико-архітектурного опорного плану, який містить ряд критичних недоліків та технічних одруківок, що дає можливість зловживань посадовим особам та забудовникам в першу чергу на території історичного ареалу, а також на охоронних територіях пам’яток та об’єктах культурної спадщини», – йдеться у петиції.

Підписанти електронного документу вимагають у мерії припинити співпрацю із розробником та не виносити проєкт містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Ужгород» (редакція 2025 року) на затвердження жодною сесією Ужгородської міської ради. Також наголошують, що нового підрядника необхідно обрати у конкурентний спосіб – через тендерну процедуру закупівель.

Для розробки нового генплану просять створити робочу групи із представників громадськості та експертного середовища та із обов’язковою процедурою громадського обговорення сформованого завдання на проєктування.



Нагадаємо, зміни до генплану Ужгорода вносять вперше з 2004 року. На замовлення Ужгородської міської ради, містобудівну документацію розробляли фахівці науково-дослідного інституту «Дніпромісто» під керівництвом Олени Малишевої.

Обговорення документу тривало з 8 січня. За цей час активісти помітили, що нове планування обласного центру несе екологічні ризики та дозволить узаконити об’єкти, які вже збудовані в місті. 7 лютого на громадських слуханнях в Ужгородській міській раді за відхилення запропонованого проєкту змін до генплану проголосували 183 мешканці міста.