Іран нібито передав бойові дрони Shahed 129

Держава-терорист Росія закупила та доправила на свою територію першу партію іранських бойових дронів, які скоро будуть використані проти ЗСУ. Про це пише CNN з посиланням на джерела в Адміністрації президента США.

«США вважають, що Росія отримала у користування бойові іранські дрони, які, вірогідно, будуть застосовані на полі бою в Україні», – йдеться у матеріалі.

Як пише видання, росіяни забрали дрони з іранської авіабази на початку місяця й доправили їх до Росії у середині місяця. Російські оператори почали тренуватися використовувати дрони в Ірані ще минулого місяця.

«Тепер США вважають, що Росія офіційно придбала та транспортувала на територію Росії дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191», – зауважує видання.

Усі три типи дронів можуть використовуватися для розвідки та завдавати удари керованими боєприпасами. США також переконані, що Росія має намір імпортувати сотні таких БПЛА для завдання ударів з повітря, електронної війни та обстрілів території України.

Поки що достовірно невідомо, чи почали росіяни використовувати іранські дрони проти ЗСУ, але за даними розвідників, літальні апарати повністю справні та вже підготовлені до запуску. Постачання БПЛА вказує на зміцнення співробітництва між Іраном і РФ, які й до цього були давніми союзниками.

Зазначимо, що держава-терорист Росія намагається поповнити свої запаси військової техніки, що змусило її звернутися до Ірану за обладнанням. Минулого місяця з’явилися повідомлення, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром у Ірані, щоб перевірити безпілотники.

В червні Іран провів демонстрацію безпілотників Shahed-191 і Shahed-129 для Росії на аеродромі Кашан на південь від Тегерана. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.