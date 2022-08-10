Іранський безпілотник Shahed-129

В останні тижні росіяни проходять навчання в Ірані з експлуатації зроблених в цій країні безпілотників. Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на американського офіційного представника, який має доступ до розвідданих.

«Протягом кількох тижнів російські офіційні особи навчалися в Ірані в рамках угоди щодо передачі іранських безпілотних літальних апаратів Росії», – каже співрозмовник CNN, яка називає цю інформацію ще одним сигналом, що свідчить про готовність Москви розпочати закупівлю безпілотників в Ірані.

Зазначимо, що держава-терорист Росія намагається поповнити свої запаси військової техніки, що змусило її звернутися до Ірану за обладнанням. Минулого місяця з’явилися повідомлення, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром у Ірані, щоб перевірити безпілотники.

В червні Іран провів демонстрацію безпілотників Shahed-191 і Shahed-129 для Росії на аеродромі Кашан на південь від Тегерана. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які вона зможе використовувати у війні проти України. Представники США також стверджували, що розширення відносин між Іраном і Росією є прикладом того, чому Вашингтон повинен зберегти свою присутність і вплив на Близькому Сході.