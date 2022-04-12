Іранський зенітно-ракетний комплекс «Бавар-373» був переданий Москві Тегераном

Держава-терорист Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб, пише «Європейська правда».

За інформацією джерел видання, ручні протитанкові гранатомети і протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені в Росію з Іраку.

За словами джерела, яке допомагало організувати транспортування, влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему «Бавар 373» іранського виробництва, схожу на російську С-300.

Видання нагадує, що Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від прихильників скинутого диктатора. Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які своєю чергою виступають проти присутності США в країні, однак з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з «Ісламською державою».

РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні найпотужнішої групи шиїтів – «Хашд аш-Шаабі», були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

«Хашд аль-Шаабі» 1 квітня також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі – два під російським прапором і одне під іранським – перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.

Видання зазначає, що використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.