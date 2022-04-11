Від результатів бойових дій на Донбасі залежатиме ймовірний новий наступ Росії на Київ

Держава-терорист Росія майже завершила підготовку до наступальної операції на сході України та може розпочати активні бойові дії найближчим часом. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в Українському медіацентрі, інформує УНІАН.

«За нашою інформацією, ворог перейшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів та перекидання їх на території Донецької та Луганської областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях вже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли власне це станеться», – сказав він.

Він також додав, що з початку повномасштабної війни в Україні, Донецькій та Луганській областях активні штурмові дії з боку росіян не припинялися.

«Останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і продовжуватиме збільшуватися», – зазначив Мотузяник.

За його словами, Росія планує вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, наразі підрозділи загарбника намагаються утримати сухопутний коридор та закріпитись у межах Херсона.

Нагадаємо, що раніше британська оборонна розвідка підтвердила, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але має проблеми з нестачею припасів та особового складу. Своєю чергою, в ГУР Міноборони заявили, що російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.