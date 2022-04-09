Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN.

«Російські війська перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні», – заявив Буданов.

За його словами, насамперед окупанти планують просуватися в бік Харкова.

«Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ», – сказав Буданов.

Раніше британська оборонна розвідка підтвердила, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але має проблеми з нестачею припасів та особового складу.