БМП-3 розбитого на Донбасі підрозділу 58-ї загальновійськової армії Росії

На Донбасі українські військові ліквідували батальйонно-тактичну групу 58-ї загальновійськової армії держави-терориста Росії. Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як повідомляється, російські військові були розбиті під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області. Мова йде про 1-у батальйонно-тактичну групу 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного округу РФ. Місце дислокації цього підрозділу – місто Шалі (Чечня).

Командир батальйонної тактичної групи разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині вижив лише сержант Магомедов.

«Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші вояки. Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками», – йдеться у повідомленні.

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Також військові захопили відносно неушкоджені російські бронетранспортери БТР-82А.

«Ця купа їхніх понівечених тіл – лише частина батальйонно-тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили», – розповідають українські військові.

Захисники України наголосили, що «перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни ССО приступили до виконання нових завдань».

Нагадаємо, перехоплені розмови військовослужбовців російських військ, які вторглися в Україну, свідчать, що російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази свого командування.