Знищена російська військова техніка

Перехоплені розмови військовослужбовців російських військ, які вторглися в Україну, свідчать, що російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази свого командування. Про це повідомляє СБУ.

За даними відомства, деякі із підрозділів путінської армії перебувають на грані бунту.

Українська спецслужба опублікувала розмову «відказника» з матір’ю. Вояк із Краснодарського краю каже, що йому набридло «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать».

Скаржиться, що про його підрозділ складають легенди як про «смертный полк». Тож більше не хоче бути «фаршем». Зрештою 90% його колег також відмовилися йти у новий наступ: «…нас со 150 человек - 130 таких, как я».

А після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священика. Але на пропозицію «відказників» очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник. Тож солдати «…спокойно, плюнув им под ноги, пошли».

Командування на саботаж не реагує, бо «…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…».

«Тож поки ворог втрачає мотивацію, ми продовжуємо захищати Батьківщину!», – зазначили в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, російські загарбники знищують власну техніку та видають її за підбиту українську.