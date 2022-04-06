Служба безпеки України виявила секретні карти та списки росіян, підрозділи яких знищені на Донеччині. Про це у середу, 6 квітня, повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Карти датовані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

«Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування», – повідомив Атрем Дехтяренко.

Серед речей загиблих росіян також знайшли посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО, талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження, списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів, паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських військових для міжнародних судів. Усі власники документів загинули.