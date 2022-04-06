СБУ виявила секретні карти та списки загиблих на Донеччині росіян
Карти містять плани окупантів захопити всю Донецьку область
Служба безпеки України виявила секретні карти та списки росіян, підрозділи яких знищені на Донеччині. Про це у середу, 6 квітня, повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.
Карти датовані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.
«Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування», – повідомив Атрем Дехтяренко.
Серед речей загиблих росіян також знайшли посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО, талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження, списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів, паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.
Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських військових для міжнародних судів. Усі власники документів загинули.