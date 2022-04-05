Могили мирних жителів Маріуполя, яких вбили росіяни, у дворі будинку

Росіяни готують масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну. За даними СБУ, російська пропаганда спробує переключити увагу світу від російських звірств у Бучі і почне брехати, що українські військові використовують мирних мешканців як живий щит.

Як зазначає Служба безпеки України, сьогодні головне завдання російської пропаганди переключити увагу цілого світу від своїх воєнних злочинів: вбивств та катувань мирних мешканців, зґвалтованих дітей. Для цього, за даними спецслужб, у Росії вже розробили сценарії нових фейків. Російські медіа вже почали брехати, що українські захисники Маріуполя використовують мешканців міста як живий щит.

«Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит». Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах», – повідомили в СБУ у вівторок, 5 квітня.

Росіяни таким чином спробують зняти з себе відповідальність за вбивства людей у Маріуполі.