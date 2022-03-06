Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що російська влада готується обстрілювати житлові квартали біля українського кордону, щоб звинуватити у цьому Україну. Це стане підставою для оголошення загальної мобілізації.

«Це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки". Подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії», – повідомив Центр протидії дезінформації.

Кілька днів тому радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на СБУ, також повідомив, що у російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські «гради» розгорнули у бік РФ, у напрямку руху від українського кордону.

Ймовірно, окупанти готують провокацію та обстріл своєї території, аби звинуватити Україну в атаці цивільного населення РФ.

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