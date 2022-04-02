Російські нацисти вбивали в Бучі навіть дітей

Міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що російські військові за час окупації міста вбили кілька сотень мирних жителів, пише в суботу, 2 квітня, The Guardian.

За словами Федорука, місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

«Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав мер Бучі.

Як йдеться у публікації, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.

Нагадаємо, Бучу звільнили від російських окупантів 1 квітня. Тоді ж стало відомо, що ворожі військові замінували в місті низку об’єктів, зокрема – кондитерську фабрику, а печиво, яке там було, отруїли.

2 квітня стало відомо, що на вулицях Бучі виявили тіла мирних жителів зі зв’язаними руками. Серед вбитих – багато чоловіків.

Увечері 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Київську область звільнено від російських загарбників.