Російські окупанти вбили в Бучі кілька сотень мирних жителів
У братській могилі поховали 280 жителів Бучі, яких вбили росіяни
Міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що російські військові за час окупації міста вбили кілька сотень мирних жителів, пише в суботу, 2 квітня, The Guardian.
За словами Федорука, місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
«Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав мер Бучі.
Як йдеться у публікації, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.
Нагадаємо, Бучу звільнили від російських окупантів 1 квітня. Тоді ж стало відомо, що ворожі військові замінували в місті низку об’єктів, зокрема – кондитерську фабрику, а печиво, яке там було, отруїли.
2 квітня стало відомо, що на вулицях Бучі виявили тіла мирних жителів зі зв’язаними руками. Серед вбитих – багато чоловіків.
Увечері 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Київську область звільнено від російських загарбників.