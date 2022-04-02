Тіла голих жінок були загорнуті в ковдру і лежали на узбіччі дороги

На дорозі за 20 км від Києва виявили тіла кількох роздягнених жінок, загорнутих у ковдру, яких намагалися спалити російські загарбники, повідомило Міністерство оборони України.

«Біля траси за 20 км від Києва побачили загиблих мирних жителів. Під ковдрою 4-5 мертвих голих жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги», – сказано у повідомленні.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Буча Київської області на вулицях виявили тіла вбитих мирних жителів, більшість з яких – чоловіки. У декого з них були зв’язані руки. Про це стало відомо після того, коли з Бучі вийшли російські загарбники, а в місто натомість прийшли українські воїни з волонтерами.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 квітня повідомила, що Київську область звільнено від російських загарбників.