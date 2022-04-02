Російський танк розтрощив легковик у Бучі Київської області

Українські військові, які звільнили Бучу Київської області, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців.

У суботу, 2 квітня, адвокат Ілля Новіков оприлюднив відео з місця подій. На цьому відео видно велику кількість тіл вбитих цивільних мешканців на одній з вулиць Бучі.

Тіла вбитих російськими нацистами мирних жителів на вулицях Бучі Київської області, скріншот з відео Іллі НОвікова

Трупи лежать прямо на дорозі. Більшість вбитих – чоловіки. У багатьох вбитих зв'язані руки.

Також відео зі звільненої від ворожої навали Бучі опублікував журналіст Дмитро Комаров. За його словами, в місто розпочали завозити гуманітарну допомогу. Комаров наголосив, що люди плачуть, коли бачать хліб.

Наслідки окупації російськими нацистами Бучі, фото Дмитра Комарова

Нагадаємо, що 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників. Зранку 1 квітня в міськраді Бучі повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.