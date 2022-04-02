Вкрадені російськими військовими речі українців. На фото принтер та м'ясорубка, які окупанти намагалися вивезти

Російські військові торгують у Білорусі побутовою технікою та різними цінностями, які вони награбували в українців. Продають навіть дитячі іграшки. У суботу, 2 квітня, Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що росіяни також намагаються обміняти крадені ними долари та євро, але це їм не виходить.

За даними розвідки, у білоруському місті Наровля російські військові облаштували справжній ринок, де продають награбоване майно українців.

«В асортименті мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні», – повідомила розвідка.

Також окупанти намагаються обміняти крадені ними долари та євро. Але через обмеження з обігу валюти, білоруси не погоджуються на такі обмінні операції. Росіянами пропонують звертатися в банки, але вони відмовляються, мовляв командування таке забороняє.

Крім того, російські військові вже налагодили постачання з України нових партій мародерського товару. Вранці 2 квітня, з міста Буринь, що на Сумщині, на виїзд з України прямує ціла колона вантажних автомобілів з різноманітним награбованим майном. Тим часом у місті Мозир, що у Білорусі, російські військові вже вивантажують з КаМАЗів пакунки з речима та відправляють їх до Росії через службу експрес-доставки СДЕК.

Нагадаємо, ZAXID.NET писав про те, що російські військові займаються мародерством та крадіжками в Україні. Так у одного з вбитих окупантів знайшли гроші та велику кількість награбованих ювелірних виробів. Крім того, російські військові самі зізнаються, що вони ґвалтують неповнолітніх та їдять собак.