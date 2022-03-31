Награбовані російським окупантом в Україні гроші та ювелірні вироби

Російські військові займаються мародерством та крадіжками в Україні. Так у одного з вбитих окупантів знайшли гроші та велику кількість награбованих ювелірних виробів.

Фото окупанта та виявлену в його кишенях знахідку оприлюднив Генштаб ЗСУ у четвер, 31 березня.

«Друга армія у світі – бутафорія. Насправді ж, збройні сили Російської Федерації це збіговисько мародерів, нікчем та воєнних злочинців. На фото – один з російських окупантів, який не довіз здобич», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як видно з фото, у кишенях вбитого російського окупанта виявили гроші в іноземній валюті та велику кількість золотих прикрас.

Раніше СБУ оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов російських військових, у яких вони розповідають рідним, що ґвалтують неповнолітніх та їдять собак.