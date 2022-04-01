Українські військові звільнили місто Буча біля Києва від російських окупантів. Про це у п’ятницю, 1 квітня, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

«31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади, як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України», – сказав Анатолій Федорук у відеозверненні.

Генштаб ЗСУ також повідомив, при відході з Бучі російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту.

Нагадаємо, що раніше українські захисники звільнили від російської окупації Ірпінь, а також ще майже 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях.