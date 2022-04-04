Один з колаборантів, якого вдалося затримати працівникам СБУ

Упродвож вихідних Служба безпеки України виконала кілька успішних спецоперацій. Зокрема спецпризначенці ліквідували групу російських інформаторів, а також закрили два телекомунікаційні центри, звідки нашим військовим розсилали SMS з погрозами та закликами до капітуляції. Про успішні спецоперації повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у понеділок, 4 квітня.

У Києві працівники СБУ встановили, де розташована штаб-квартира російської агентури та затримали її резидента. Колаборантом виявився киянин, якого завербували представниками так званих «Л/ДНР». До складу агентурної групи входили також учасники однієї з проросійських громадських організацій.

Члени цієї організації збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та розташування блок-постів тероборони на Київщині. Крім того, вони поширювали через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За інформацією СБУ, після виконання таких завдань куратор зі спецслужб Росії планував евакуювати інформаторів на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.

Ще одне успішне затримання було проведене у одній з київських лікарень. Там один з працівників агітував медперсонал допомагати російським окупантам. Зокрема пропонував медикам, аби ті надавали росіянам інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. За даним СБУ, чоловік також був завербований представниками спецслужб РФ. Російські куратори гарантували йому керівну посаду в окупаційній адміністрації, яку вони планували створити у Києві.

Такі повідомлення надсилали військовим та посадовцям (фото СБУ)

Також співробітники СБУ зупинили роботу двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних SMS українським військовим і представникам влади. Повідомлення містили погрози, а також заклики до капітуляції та співпраці з окупантами.