З місяць війни в Україні Служба безпеки затримала понад 350 учасників диверсійно - розвідувальних груп та ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до російських військ. Про успіхи у роботі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко у п'ятницю, 25 березня.

За даними СБУ, було ліківідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримані. Спецпризначенці працюють над викриттям агентів ворожих спецслужб.

«Нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу. Викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників», – зазначив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Серед успішних операцій СБУ він відзначив:

️Знищення у Києві озброєного диверсійного угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони

Викриття у Луганську більше 10 агентів російських спецслужб

️Затримання учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів

Ліквідація основних транснаціональних каналів вербування найманців для війни проти України.

Окрім того, СБУ направила до РНБО матеріали щодо членів радбезу РФ, ради федерації федеральних зборів та депутатів державної думи РФ. За інформаційно-підривну діяльність вже було блоковано 89 YouTube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.

Нагадаємо, львівські десантники знищили російських диверсантів, які використовували цивільний транспорт. А в Ужгороді,21 березня, затримали російського агента ФСБ, який зібрав диверсійну групу та готував замах на президента Зеленського.