Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу росіян та знешкодила банду, яка нападала на підрозділи тероборони. Диверсантів знешкодили у п'яти областях, повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко у четвер, 31 березня.

Під час спецоперації СБУ у Дніпропетровській області було нейтралізовано організоване злочинне угрупування. Злочинці тероризували цивільних людей та підприємців, вимагали у них гроші нібито як волонтери, а якщо ті їм відмовляли, то погрожували фізичною розправою. Крім того, злочинці напали на одного з керівників місцевої тероборони, який завадив їм вивезти зброю та боєприпаси через блокпост.

На Луганщині СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ. «Вони на чолі із секретарем ЦК КПРФ Казбеком Тайсаєвим проводили пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої ЛНР на активні бойові дії проти України. Зокрема російські депутати показово відвідували покалічених бойовиків,які воювали проти нашої країни та вручили їм медалі, мовляв під час мпецоперації, ті відстоюють відродження Радянського Союзу в новій формі», – повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Тим часом у Рівненській області було викрито агента російських спецслужб. Ним виявився місцевий мешканець, який збирав розвідувальну інформацію, зокрема про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Агент хотів очолити окупаційну адміністрацію, яку росіяни планувати створити на Рівненищині. СБУ вилучила у чоловіка гранати та велику кількість набоїв.

У Києві було затримано ворожого інтернет-агента. Чоловік за завданням Росії закликав до ведення агресивної війни, він погрожував українським військовим і виправдовував злочини росіян. А у Вінниці СБУ затримала місцеву мешканку, яка виправдовувала російську агресію і закликала у соцмерех визнати незалежність так званої ЛНР та ДНР.

До слова, СБУ продовжує збір доказів щодо ролі російських високовопосадовців у збройній агресії щодо України