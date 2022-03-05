Івано-Франківська СБУ затримала організаторів «народних республік» на західній Україні. За інформацією української спецслужби, до «Федеративної республіки Україна» мали ввійти: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Про це повідомила прес-служба СБУ у Івано-Франківській області у суботу, 5 березня.

«Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ. За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків. Інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади.

Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу. СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового утворення.

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії. За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ зраднику та його пособникам загрожує 10 років ув’язнення.

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