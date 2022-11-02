Колишнього радянського офіцера контррозвідка СБУ затримала у травні 2022 року

63-річному колишньому радянському офіцеру присудили п’ять років тюрми за підготовку до захоплення влади на Прикарпатті, створення кількох фейкових проросійських організацій та рекрутинг 500 бойовиків для захоплення державних будівель. Обвинувачений мав зв’язки з партією Віктора Медведчука «Український вибір» та діяв спільно з кількома іншими учасниками групи, яка планувала державний переворот.

Про вирок 63-річному мешканцю Києва, якого контррозвідка СБУ затримала у травні 2022 року на Прикарпатті, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у середу, 2 листопада. Колишнього радянського офіцера звинуватили у зв’язках з російськими спецслужбами. Зокрема, киянин створив кілька фейкових громадських організацій для просування антиукраїнських ідей та закликів «брати владу в свої руки». Офіцер з бойовим досвідом вступив до партії Віктора Медведчука у 2015 році. Чоловік просував у антидержавні проросійські наративи про «внешнее управление» та «один народ».

«Знову активізувався напередодні російського повномасштабного вторгнення. На випадок приходу росіян у нього була готова концепція «народного самодержавства». Вона передбачала захоплення влади та зміну зовнішньополітичного вектору. План включав розпуск органів влади, зміну конституційного ладу на так зване «народне віче», повалення фінансово-банківської системи, економічної системи, міжнародних відносин, земельних відносин, а також проведення «вічового суду» над представниками влади та опозиції», – повідомляла прес-служба СБУ одразу після затримання 63-річного киянина.

За даними прокуратури, у змові були залучені кілька людей. Вони планували організувати «народні республіки» на заході Україні. До «Федеративної республіки Україна» мали ввійти: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Справу щодо двох ключових сепаратистів і громадсько-політичних діячів зі структур, близьких до Віктора Медведчука, СБУ передала до суду у серпні 2022 року.

«За планом однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду під час проведення так званих "Національних зборів"», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі додають, що змовники шукали на території західних областей України близько 500 колишніх військових з досвідом ведення бойових дій для захоплення адмінбудівель. Під час обшуків у фігурантів знайшли кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Зараз вирок оголосили одному з ключових фігурантів змови. Суд визнав 63-річного мешканця Києва винним за ч. 1 ст. 109 ККУ (змова про насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади) та призначив йому п’ять років позбавлення волі.