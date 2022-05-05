Киянин підтримував постійні зв'язки із російськими спецслужбами

Контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала учасника партії Віктора Медведчука «Український вибір», який активізувався перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та підготував концепцію «народного самодержавства» на випадок приходу росіян. За даними СБУ, затриманий мав зв’язки із російськими спецслужбами. Він створив кілька рейкових громадських організацій для просування антиукраїнських ідей та закликів «брати владу в свої руки».

Як у четвер, 5 травня, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківські області, мешканець Києва, колишній радянський офіцер з бойовим досвідом, вступив до партії Віктора Медведчука у 2015 році. Киянин просував у публічному просторі антидержавні проросійські наративи про «внєшнєє управлєніє» та «одін народ». Обстоював необхідність так званого «народовладдя» та закликав «брати владу в свої руки».

«Знову активізувався напередодні російського повномасштабного вторгнення. На випадок приходу росіян у нього була готова концепція «народного самодержавства». Вона передбачала захоплення влади та зміну зовнішньополітичного вектору. План включав розпуск органів влади, зміну конституційного ладу на так зване «народне віче», повалення фінансово-банківської системи, економічної системи, міжнародних відносин, земельних відносин, а також проведення «вічового суду» над представниками влади та опозиції», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що затриманий киянин підтримував постійний контакт з російськими спецслужбами та створив разом зі своїми однодумцями розгалужену мережу фейкових громадських організацій на території України. «Ці організації використовувалися для насадження антиукраїнських ідей, майбутньої реалізації планів зі зміни влади, а також з метою пошуку відповідного фінансування», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та реєстрації фігуранта слідчі СБУ вилучили документацію та печатки «громадських організацій», заборонену символіку, лист з адміністрації президента Росії про отримане звернення, стартові пакети російського мобільного оператора, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).