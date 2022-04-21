Киянин неодноразово висловлювався на підтримку агресії Росії

ДБР на Закарпатті затримало 34-річного мешканця Києва, який співпрацював із РФ та передавав важливу інформацію росіянам. Чоловіка затримали у Свалявському районі. Відомо, що він неодноразово телефоном та в соцмережах висловлювався на підтримку російської агресії проти України. Після перевірки на поліграфі киянина передали працівникам СБУ.

Як у четвер, 21 квітня, повідомила прес-служба ДБР, співробітники бюро виявили на Закарпатті мешканця Києва, який співпрацював із росіянами, неодноразово висловлював підтримку агресії Росії у приватних розмовах та через публікації у соцмережах, а також передавав РФ інформацію, розповсюдження якої шкодило Україні.

У прес-службі ДБР у Львові ZAXID.NET зазначили, що 34-річного мешканця Києва затримали у Свалявському районі у вівторок, 19 квітня. Чоловік працював у компанії, яка займалася імпортом різних продуктів з-за кордону та їх реалізацією. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною евакуював свою родину закордон, а сам залишився на території Закарпаття. Киянин неодноразово телефоном та в соцмережах висловлювався на підтримку російської агресії проти України та зазначав, що чекає «русский мир».

«У ході проведення спеціальних заходів було встановлено, що чоловік неодноразово у приватних розмовах, телефонному спілкуванні та у дописах в месенджерах висловлювався на підтримку дій агресора, що також підтвердилося результатами психо-фізіологічного дослідження за допомогою поліграфа», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі уточнюють, що реакції киянина під час його перевірки на поліграфі засвідчили його причетність до співпраці з Росією та передачі інформації ворогові. Затриманого чоловіка передали співробітникам СБУ.