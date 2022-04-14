Крім посвідчення, у будинку фігуранта справи занйшли проросійську атрибутику

Під час обшуків у будинку організатора незаконного переправлення ухилянтів до Румунії правоохоронці виявили російські документи. Зокрема, йдеться про проросійську атрибутику та посвідчення уповноваженого представника адміністрації президента Росії.

Як у четвер, 14 квітня, повідомила Державна прикордонна служба, на Закарпатті провели обшуки у помешканні одного із фігурантів справи про незаконне переправлення ухилянтів закордон. У будинку закарпатця виявили чимало проросійської атрибутики та протерміноване посвідчення уповноваженого представника адміністрації Володимира Путіна.

«Під час обшуків у помешканні фігуранта справи правоохоронці вилучили засоби зв’язку, транспорт, банківські карти, які могли використовуватися для незаконної діяльності. В оселі чоловіка виявили чимало проросійської атрибутики та протерміноване посвідчення уповноваженого представника адміністрації президента Росії», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Посвідчення представника адміністрації президента РФ Володимира Путіна видане чоловікові у листопаді 2014 року. На фото видно, що його термін дії завершився у 2019 році.

У прес-службі Мукачівського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що йдеться про організатора нелегального перетину кордону з Румунією для групи чоловіків, яких затримали 29 березня 2022 року. Тоді закарпатські прикордонники затримали групу із чотирьох ухилянтів, які намагалися потрапити у Румунію поза пунктами пропуску. Чоловіків затримали за 10 метрів до кордону.

Після затримання групи ухилянтів правоохоронці вийшли на організаторів незаконного переправлення чоловіків призовного віку закордон. Відомо, що один із організаторів схеми – мешканець села Середнє Водяне Рахівського району.

Наразі у справі тривають слідчі дії. Справжність російських документів перевірятимуть експерти.