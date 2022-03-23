Ще на початку 2020 року жінка вступила у злочинну змову з росіянами

У Миколаєві затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію військового, політичного та соціально-економічного характеру. Зокрема вона повідомила росіянам координати розташування військово-морської бази ЗСУ, військових комісаріатів, штабу територіальної оборони, а також відомості про діяльність сил територіальної оборони, місцезнаходження громадських організацій та партій.

«За даними слідства, жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову із представником головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», – повідомили у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

З липня 2021 року по січень 2022 року жінка збирала та через Telegram передавала представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин Збройних Сил України на території м. Миколаєва та області. Зокрема вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в м. Очаків, військових комісаріатів, штабу територіальної оборони ЗС України з фотозображеннями окремих її учасників, відомості про діяльність сил територіальної оборони, місцезнаходження громадських організацій та партій.

Також жінка надсилала відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які, у випадку зміни влади, могли очолити регіон. А також про осіб, які зможуть організувати та взяти участь у масових заходах на підтримку російської влади.

Жінці висунули обвинувачення за фактом державної зради за ч. 1 ст. 111 КК України. 23 березня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині затримали жінку, яка продавала ворогам адреси атовців.