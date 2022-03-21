Сили ЗСУ звільнили від окупантів селона Миколаївщині

На Миколаївщині затримано жінку, яка продавала адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян. Також підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили від окупантів село у Миколаївській області.

«Українські десантники оточили село, захопили озброєння і техніку окупанта та знищили їх сили. Також було затримано жінку, яка за 1000 рублів зливала окупантам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян», – повідомили у Telegram-каналі Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що був короткий бій, в результаті якого сили противника були знищені. Також під час цієї операції десантники захопили озброєння, військову техніку та документи.

Зазначимо, що росіяни намагаються захопити Миколаїв, проте українські військові дають їм відсіч та розбивають ворожу техніку, не підпускаючи до міста. До прикладу, нещодавно українські військові знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва.