На відео, яке оприлюднили ЗСУ, знято знищений вертоліт, який упав в полі поблизу Миколаєва

Українські військові знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ 16 березня.

На відео, яке оприлюднили ЗСУ, знято знищений вертоліт, який упав в полі поблизу Миколаєва. Екіпаж літака не встиг застосувати зброю, адже після падіння ракети були на місці. Військовий, який зняв це відео, зазначає, що йдеться про некеровані авіаційні ракети. Поруч із уламками літака також був шматок парашута, що свідчить і про загибель пілота.

«Приземлили недоласточку», – говорить автор відео.

Про щоденні втрати росіян у війні проти України ви можете прочитати у статистиці ZAXID.NET.

Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити Миколаїв, проте українські військові дають їм відсіч та розбивають ворожу техніку, не підпускаючи до міста.