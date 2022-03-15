Повітряні тривоги, обстріли та наслідки руйнувань – з цього уже 20 днів складаються українські будні, навіть якщо люди не живуть у зоні активних бойових дій. Київ, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон і звісно ж Маріуполь, який, мабуть, найбільше потерпає від ворожий солдат. Ці міста стали нам рідними, адже кожну втрату ми приймаємо дуже близько і ніколи не забудемо.

ZAXID.NET підсумовує двадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Наш сильний Харків не підпускає в місто ворога. Сьогодні росіяни намагались взяти місто штурмом, але українські воїни знищили марні мрії ворога і не те, що не підпустили до міста, а відкинули його за межі попередніх позицій. Щодо ситуації в місті, то воно страждає від авіаударів, за час війни у Харкові знищено уже 600 будинків.

Київ теж проявляє неабияку мужність та не впускає в місто росіян. Російські снаряди вранці зруйнували кілька багатоповерхівок у столиці. ЗСУ тримають оборону на землі та воюють у небі, але, на жаль, ворог нещадно б’є по наших містах.

Авіаудари були нанесені й по Житомирщині, окупанти вщент зруйнували промислові підприємства у Шостці на Сумщині. Ніяк не заспокоїться ворог і у Маріуполі – місті, яке, мабуть, найбільше страждає, від росіян. Там окупанти захопили в заручники медиків та пацієнтів лікарні.

Російські кораблі обстріляли населені пункти на Одещині, там також працювала ворожа авіація.

Через обстріли воєнний стан в Україні продовжили до 25 квітня. Сподіваємось, що до цього часу ми уже виженемо ворога з нашої землі.

Президент Зеленський також звернувся до наших союзників з проханням збільшити військову допомогу. За його словами, тижневу військову допомогу Україна використовує за день.

Втрати російських окупантів

Пишаємо нашою 24 бригадою, яка знищила колону російської техніки та солдатів на Луганщині. Біля Маріуполя українці теж молодці – ліквідували російського генерал-майора.

Збройні сили України знищили батарею реактивної системи залпового вогню, яка обстрілювала житлові будинки у Чернігові. За добу наша ППО знищила російський літак та чотири вертольоти.

Станом на ранок 15 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 13500 військових. Також було знищено:

танків – 404 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 279 (+30);

артилерійських систем – 150 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 36 (+2);

літаків – 81 (+4);

гелікоптерів – 95 (+5);

автомобільної техніки – 640 (+23);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше одна людина загинула унаслідок обстрілів на Житомирщині, ще п'ятеро людей загинули на Харківщині.

Російські снаряди зруйнували кілька багатоповерхівок в Києві, внаслідок нічних та ранкових атак ворога загинули щонайменше двоє киян, ще близько 30 постраждали. Під Києвом унаслідок ворожих обстрілів загинув також оператор телеканалу FoxNews.

Під завалами телевежі у Рівному знайшли ще 11 загиблих. Кількість загиблих внаслідок авіаудару зросла до 20, руїни ще продовжують розбирати.