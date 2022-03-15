Бійці бригади з Львівщини знищили колону техніки окупантів

На Луганщині бійці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила з Львівщини ліквідували колону російських окупантів.

«Результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна», – повідомили на офіційній сторінці бригади у вівторок, 15 березня.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного наступу армії РФ на територію України, українські бійці знищили велику кількість ворожої техніки – понад 400 танків, майже 1300 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем та понад 60 реактивних систем залпового вогню.