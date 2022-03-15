24-та бригада на Луганщині знищила колону російської техніки та солдатів
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Бійці бригади з Львівщини знищили колону техніки окупантів
На Луганщині бійці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила з Львівщини ліквідували колону російських окупантів.
«Результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна», – повідомили на офіційній сторінці бригади у вівторок, 15 березня.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного наступу армії РФ на територію України, українські бійці знищили велику кількість ворожої техніки – понад 400 танків, майже 1300 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем та понад 60 реактивних систем залпового вогню.
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