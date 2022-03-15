Українська протиповітряна оборона продовжує завдавати суттєвих втрат російським окупантам

За останню добу, 14 березня, ситуація на фронті суттєво не змінилася. Армія РФ не мала значних успіхів на всіх напрямках та зосередилася на утриманні раніше зайнятих позицій. Українським військовим вдалося збити шість ворожих літальних апаратів.

«За добу угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога», – повідомили в Генштабі ЗМУ вранці вівторка, 15 березня.

За даними Генштабу, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також, загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Продовжують мобілізацію на окупованих територіях.

«За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери», – зазначають у Генштабі.

Морально-психологічний стан російських військових, кажуть у Генштабі, залишається на низькому рівні, часто вони відмовляються виконувати накази командування.

Українські воїни успішно відбили атаки загарбників поблизу Маріуполя. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, два танки, сім БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.