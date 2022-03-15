15 березня в Україні уже 20 день триває війна, яку розпочала Росія. За цей час ЗСУ чинить потужний спротив ворогу, який так і не зміг захопити жодного великого міста

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 30 днів, починаючи із 26 березня. Про це повідомив депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні ввели 24 лютого, одразу після того, як Росія почала повномасштабну війну. Згідно з рішенням ВР, воєнний стан продовжили до 25 квітня.

Раніше ZAXID.NET детально пояснював, які обмеження передбачає воєнний стан. Це, зокрема, запровадження комендантської години, особливий режим в’їзду та виїзду, перевірка документів, заборона мітингів і тд. Протягом воєнного стану чоловіки віком 18 - 60 років також не можуть виїздити за кордон.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні уже 20 день триває війна, яку розпочала Росія. За цей час ЗСУ чинить потужний спротив ворогу, який так і не зміг захопити жодного великого міста.