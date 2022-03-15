Російські окупанти 15 березня намагались піти штурмом на Харків із П'ятихаток, проте зазнали ганебної поразки. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій», – написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні уже 20 день триває війна, яку розпочала Росія. За цей час ЗСУ чинить потужний спротив ворогу, який так і не зміг захопити жодного великого міста.