Близнюківська селищна рада готова закупити якомого більше російських танків та іншої техніки

Близнюківська селищна рада у Харківській області оголосила тендер на закупівлю користованих, згорілих танків росіян. Очікувана вартість закупівлі становить 100 млн грн, повідомляють«Наші гроші. Львів».

Оголошення про закупівлю російських вживаних танків опублікували на порталі публічних закупівель Prozorro ще 26 лютого. Близнюківська селищна рада планує придбати приблизно 500 одиниць техніки за 100 млн грн. В тендерному завданні уточнюють, що чим більше таких танків – тим краще, а також можна постачати й іншу військову техніку, наприклад, БТРи.

Працівник селищної ради Євгеній Лукінов, який опублікував цю закупівлю, розповів, що таким чином селищна рада вирішила підтримати українців.

«Опублікував цю закупівлю, аби підтримати українців і знизити напругу. Я зробив це на емоціях. Хочу підтримати Збройні Сили України!», – сказав Лукінов.

До цієї закупівлі вже надійшла низка запитань. Потенційні учасники уточнюють, чи входить доставка в ціну або ж чи візьмуть техніку з полоненими. Аукціон відбудеться 4 травня.