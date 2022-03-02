Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян.

Як повідомляє «Суспільне», 2 березня Владислав Атрошенко виплатив місцевим бійцям 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова. Таку і інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

За словами Олександра Ломако, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Владислав Атрошенко виплатив військовим 600 доларів за вбитих російських майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова

Нагадаємо, 1 березня Владислав Атрошенко заявив, що з власної кишені платитиме гроші за вбитих і знешкоджених росіян та підбиту техніку.

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