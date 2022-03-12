Українська армія знищила вже 363 російські танки

Forbes підрахував приблизну вартість техніки, яку було знищено від початку російського вторгнення в Україну. Цифра сягнула 5 млрд доларів США. Це сума без урахування запущених по українських містах ракет. Їхня приблизна вартість – ще 3 млрд доларів. Як повідомляв ZAXID.NET, станом на 5 березня, втрати росіян оцінювали у 3 млрд доларів. Відтак за тиждень українська армія знищила російської техніки ще на 2 млрд доларів.

За інформацією Генштабу України, з початку війни українська армія знищила 2593 одиниці ворожої техніки. Йдеться про 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ). Forbes оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у понад 5,1 млрд доларів США. Це майже 700 млрд рублів.

Вартість та кількість знищеної російської техніки (інфографіка Forbes)

«47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд доларів, а ББМ –0,7 млрд доларів, літаки та гелікоптери разом – $2,4 млрд», – зазначено у матеріалі Forbes.

Наразі марки усіх збитих літаків невідомі. Але серед тих, які використовує Росія, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по $86 млн.

Forbes брав вартість одиниці у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, найменші – 2 березня (інфографіка Forbes)

Повідомляється, що найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, найменші – 2 березня.

При цьому Forbes не включив до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети «Іскандер» та крилаті ракети «Калібр», які застосовують російські війська, коштують у цілому близько $3 млрд.

Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. «Укроборонпром», який їх ремонтує та переоснащує, не називає точну кількість захопленої техніки. Після ремонту та переоснащення її використовують українські військові.

«Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає. Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка», – розповів радник голови «Укроборонпрому» Владислав Криклій.

Нагадаємо, що «Укроборонпром» пообіцяв премії за захоплену авіатехніку окупантів.

Зазначимо, що, за даними Міністерства оборони України, РФ вже втратила вже понад 12 тис. військових. Окрім того, російська економіка зазнала значних втрат, втративши 30 млрд доларів ВВП. Фінансові аналітики прогнозують дефолт Росії вже у середині квітня.