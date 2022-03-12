Російську економіку чекає падіння, як у найважчі часи в 1990-х

Від початку війни Росії в Україні її економіка зазнала значних втрат. ВВП країни-агресорки уже скоротився 9% (це 30 млрд доларів). Про це повідомляє Ліга з посиланням на Bloomberg.

Як зазначено у повідомленні, економіка Росії зазнала найгіршого падіння 90-х років. І падіння ВВП на 9% у 2022 році – це початковий прогноз з підрахунками за торішніми цінами.

Спад виробництва у Росії – приблизно на 2%, на це вплинули санкції західних країн. Окрім того, Росію у найближчому часі чекає найбільша в цьому столітті інфляція. «Ризик дефіциту спонукає уряд запроваджувати обмеження на експорт», – пояснює Bloomberg.

Рубль втратив близько 37% своєї вартості, і це є найгіршим показником цього року у світі. «Росія рухається до "глибокої рецесії", коли падіння курсу рубля призводить до зростання інфляції та серйозного зниження купівельної спроможності населення Росії», – заявила гендиректорка МВФ Крісталіна Георгієва.

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