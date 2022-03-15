У вівторок, 15 березня, росіяни нанесли авіаудари та обстріляли з кораблів два населені пункти на Одещині. Як повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко, постраждали двоє людей.

«На жаль, сьогодні не можу сказати, що все було спокійно. Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному із напрямків в інших областях, тому зранку по одному з наших населених пунктів були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених», – сказав Марченко у відеозверненні.

За словами голови ОДА, ще один обстріл відбувся близько 14:00. Ворог відкрив вогонь із корабельної артилерії уже по іншому населеному пункті, використавши близько 90 снарядів.

«Але наші воїни гідно тримають оборону і я хочу запевнити, що за кожного нашого пораненого, за кожне наше руйнування ворог несе в рази більші втрати», – додав Марченко.

Додамо, що вчора очільник Одещини розповідав про загрозу висадки російського десанту.

«Наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, – це дно Чорного моря!», — сказав Максим Марченко.