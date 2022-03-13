Росія раніше відклала висадку десанту на одеське узбережжя.

Росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, але українські військові готові на це реагувати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів, пише «Українська правда».

«На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають», – заявив він.

Мова йде про висадку десанту на території Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі.

За словами Данілова, «у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком».

«Ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація там під контролем. Там є кому їх зустрічати. Так як їх зустрічали в Чернігівській, Київській області», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 10 березня ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

12 березня СБУ затримала в Одесі агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму. Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.