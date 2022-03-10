Ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів. Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться…», – розповів Братчук.

Він наголосив, що Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу.

«Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна», – наголосив Сергій Братчук.

Крім того, за словами Братчука, загалом на південному напрямку «ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області».

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