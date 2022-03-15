Росіяни бомбардували промислові об'єкти і склади у Шостці

Унаслідок бомбардування росіянами міста Шостка на Сумщині повністю зруйнована низка промислових об'єктів. Відновленню вони не підлягають. Про це у своєму відеозверненні за підсумками 14 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами Дмитра Живицького, росіяни атакували промислові вирбничі об'єкти у Шостці, а також склади. Він уточнив, що під час бомбардування підприємства не працювали, отже, можна сподіватись, що під завалами немає загиблих. Водночас підприємства зруйновані настільки, що відновити їх буде неможливо.

У Шостці розташований завод хімічних реактивів, два підприємства військового призначення, низка підприємств харчової галузі, зокрема відомий сироробний завод, а також деревообробні підприємства та підприємства легкої промисловості. Які саме з них постраждали, Дмитро Живицький не уточнив.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Дмитро Живцький повідомив, що російські військові в Тростянці Сумської області заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, відбирають у людей мобільні телефони, намагаються створити «живі» щити.