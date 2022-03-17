Розроблений і виготовлений виключно у Росії комплекс РЕБ «Торн» використовувався росіянами на Донбасі

Бійці Збройних сили України зуміли заволодіти новітньою російською станцією радіоелектронної розвідки «Торн-МДМ». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, захоплений комплекс має велику цінність для ЗСУ та союзників України.

«Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ. Це один з сучасних засобів радіоелектронної боротьби ЗС РФ, який має велику цінність для нас та наших союзників», – розповів журналіст.

Комплекс радіоелектронної розвідки «Торн» призначений для пошуку, експрес-аналізу та реєстрації сигналів у діапазоні 1,5-3000 МГц, а також пеленгування та місцевизначення кутомірним методом їхніх джерел, що знаходяться на віддаленні до 70 км. Російський комплекс активно застосовувався російськими військами у війні на Донбасі.

Зазначено, що дальність дії в УКХ-діапазоні сягає до 30 км, а у КХ-діапазоні – до 70 км. Цей технічний засіб є складними комплексом, яким можуть керувати виключно фахівці.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що під Прилуками на Чернігівщині сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу російських військових. Українським захисникам вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, деякі зразки техніки бійці ЗСУ захопили цілими.